Hyundai'den güvenlik robotu - Haberler
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Hyundai'den güvenlik robotu

Carmedya.com - Haberler | Otomobil
Hyundai'den güvenlik robotu

Hyundai Motor Grubu, geçtiğimiz aylarda Boston Dynamics’in kontrol hisselerini satın almış ve robot teknolojileri açısından önemli bir atılım gerçekleştirmişti.

Hyundai Motor Grubu, geçtiğimiz aylarda Boston Dynamics'in kontrol hisselerini satın almış ve robot teknolojileri açısından önemli bir atılım gerçekleştirmişti.

Bu yatırımın meyvelerini almaya başlayan her iki firma, ortak projelerini tanıtmaya başladı. Hyundai, özellikle endüstriyel alanlarda ve fabrikalarda değerlendirilebilecek güvenlik robotlarıyla hem şirketlerin hem de çalışanların günlük hayatlarını kolaylaştıracak.

Grubun Güney Kore'deki fabrikalarından pilot olarak test edilmeye başlanan robotlar, entegre termal kamera ve 3D LIDAR sensörler ile etrafındaki kişileri ve nesneleri algılayabiliyor. Yüksek sıcaklık durumlarını ve olası yangın tehlikelerini izleyebilen robotlar, kapıların açık veya kapalı olduğunu da algılayabiliyor. Yapay zekaya sahip robotlar, internet üzerinden şirketin sistemine girebiliyor ve aktivite raporları için fotoğraf ve video kaydını günlük olarak yapabiliyor.

Dört ayaklı robot, dar alanlarda gezinmenin yanı sıra insan gözüyle görülmesi zor olan kör alanları da belirleyebiliyor. Grubun teknolojilerini Boston Dynamics'in Spot robotuna uygulamak, robota gelişmiş özerklik özellikleri de sağlıyor. Görev yönetimi ve derin öğrenmeye dayalı görüş teknolojisi dahil olmak üzere endüstriyel site ortamlarında da otonom devriye hizmetlerine uyumlu olan robot, böylelikle dayanıklılık gerektiren zorlu görevlerde de işleyiş gösterebiliyor. Robotik teknolojilerinin ilerlemesi, markanın endüstriyel alanlarına, otonom araçlarına ve gelecekteki Kentsel Hava Hareketliliği (UAM) çözümlerine sinerji kazandıracak.

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