Hyundai'den Cenevre sürprizi: Prophecy

21.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:41

Hyundai Motor Company, yeni elektrikli konsepti Prophecy'i Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor.







İzmitte üretilecek Yeni i20, makyajlı i30 ve Prophecy konseptiyle fuara iddialı girn Hyundai, ağırlıklı olarak yeni tasarımlarıyla ziyaretçilerin karşısına çıkacak.



Markanın "Duygusal Sportiflik" mottosuyla yola çıktığı yeni tasarım felsefesinin bir başka yansıması olan Prophecy, aynı zamanda aerodinamizm açısından da yenilikler sunuyor.



İngilizce kelime anlamı "Kehanet" olan "Prophecy", aerodinamizmi artıran geniş arka spoyleri ve öne doğru akıcı bir şekilde ilerleyen zarif çizgileriyle sıra dışı bir siluet sunuyor. Arkada yer alan entegre spoylerin üzerindeki piksel özellikli lambalar ise etkileyici görünüme sahip.



"Prophecy trendleri takip etmez" diyen Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee, aynı zamanda konsepti ikonik çizgileriyle zamana karşı koyan bir tasarım harikası olarak yorumluyor. Ürün yelpazesini genişletmeyi amaçlayan Hyundai, elektrikli otomobillere olan yenilikçi yaklaşımını da devam ettiriyor.



Hyundai Prophecy EV konsept, 3 Mart'ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tüm dünyaya tanıtılacak.



