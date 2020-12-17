Hyundai Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hyundai Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı

17.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:02
Hyundai Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı

Hyundai Motor Company (HMC) tarafından, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) şirketinin tek kontrolünün Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

Hyundai Motor Company (HMC) tarafından, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) şirketinin tek kontrolünün Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, HMC'nin Kibar Holding'den hisse alımı yoluyla HAOS'un tek kontrolünün devralması işlemine izin verilmesi amacıyla talepte bulunuldu.

Başvuru, kurum bünyesindeki Rekabet Kurulunda değerlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

İlgili Haberler

Mersin Vergi Dairesine yapılandırma için 86 bin 428 başvuru yapıldı
Mersin Vergi Dairesine yapılandırma için 86 bin 428 başvuru yapıldı
Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı 'İstanbul Rekabet Forumu'nda tartışıldı
Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı "İstanbul Rekabet Forumu"nda tartışıldı
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Neymar Okan Buruk Pierre Webo Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Çocuk İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hyundai Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:07:24. #1.14#
title