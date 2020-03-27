Hyundai Assan'dan üretime Covid-19 arası Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren şirketlere Hyundai Assan da katıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren şirketlere Hyundai Assan da katıldı.

Hyundai Assan'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Küresel salgın olarak tanımlanan Coronavirus (COVID-19) hastalığının ülkemizi de etkilemesi sonucu, Hyundai Assan da çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri alıyor.

Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesi, salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hyundai Assan, Covid-19'un ülkemizde görülmesinden sonra, Sağlık Bakanlığı'nın virüsün salgın haline gelmemesi yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda çalışanları, aileleri ve toplum sağlığını desteklemek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecek.

Hyundai Assan, kurumsal bir değer olarak en üst düzeyde hassasiyet gösterdiği çalışanları ve ailelerinin sağlığı için ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edecek."