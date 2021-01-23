Hyundai Assan'a yeni başkan
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Hyundai Assan'a yeni başkan

23.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:19
Hyundai Assan'a yeni başkan

Hyundai Assan’da üst düzey yönetici (CEO) ve başkan ataması gerçekleştirildi.

Hyundai Assan'da üst düzey yönetici (CEO) ve başkan ataması gerçekleştirildi.

2018 yılının Ağustos ayında başladığı görevini tamamlayan Ickkyun Oh'dan koltuğu teslim alan Sangsu Kim, tüm çalışanlara gönderdiği bir mesajla da kendini tanıttı. Sangsu Kim, 1991 yılından beri Hyundai Motor Grubu'nun çeşitli bölümlerinde görev yapıyor.

Güney Kore'deki Young-Nam Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Sangsu Kim, 30 yıllık görev süresi boyunca Hyundai'nin faaliyet gösterdiği bir çok ülkede çeşitli pozisyonlarda rol aldı. Kore'de gövde teknolojilerinde görev alan Kim, daha sonra Çin'de de kalite kontrol biriminden iç denetim birimine geçiş yaptı. Hyundai fabrikalarının çeşitli bölümlerinde yöneticilik yapan Sangsu Kim son olarak Hyundai Assan'a başkan olarak atandı.

Bugüne kadar edindiği tecrübe ve geniş vizyonunuyla dikkat çeken Sangsu Kim, zorlu bir pazara ve önemli bir üretim üssüne sahip olan Türkiye'de müşteri memnuniyeti ve ihracat rakamları başta olmak üzere, Hyundai Assan'ın başarılarını en üst seviyelere taşımak için çalışmalar yapacak. Yeni Başkan, öncelikli olarak 2021 yılında üretim bandına eklenecek i20 N, i20 N-Line ve yeni Bayon CUV modelleriyle Avrupa ve Türkiye pazarında daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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