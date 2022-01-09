Hyundai, 2022'de üretim ve ihracatta vites yükseltti

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, geçen yıl üretimde, ihracatta ve iç piyasada hedeflerinin üzerinde bir performans gösterdiklerini belirterek, "Bu sene üretim hedefimizi 202 bin 500 adet olarak belirledik. İhracatımızı da 184 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yani bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman ciddi bir artış olacak. Bu aslında Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacak." dedi.

Berkel, Kocaeli'de üretim yapan Hyundai Assan'ın 2022 hedeflerine, pazara sunacakları yeni modellere ve otomotiv sektörüne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl salgından dolayı global anlamda ciddi sıkıntılar yaşandığını ve çip krizinin bütün markaları etkilediğini dile getiren Berkel, ancak marka olarak daha önceden aldıkları tedbirler sayesinde özellikle üretim tarafında büyük sıkıntılar yaşamadıklarını söyledi.

"2020'de yüzde 3,7 olan pazar payımızı, 2021'de yüzde 5,2'ye çıkardık"

2021 yılına 28 bin satış planıyla başladıklarını ve planladıkları rakamın çok üstünde araç satışı gerçekleştirdiklerini belirten Berkel, "Geçen seneyi 38 bin 530 adet satarak kapattık. Bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman satışımızı yüzde 35 artırdık. 2020'de yüzde 3,7 olan pazar payımızı, 2021'de yüzde 5,2'ye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 5 model lansmanını yaptıklarını anımsatan Berkel, yeni modellerin satışlara büyük katkı sunduğunu kaydetti.

"Fabrikanın 240 bin adetlik kapasitesi var, yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz"

Murat Berkel, geçen yıl Hyundai Assan'ın 162 bin 140 araç ürettiğini ifade ederek, "Bir önceki sene 137 bin 100 adet üretmiştik, üretimimiz yüzde 18 arttı. İhracat da 138 bin 235 oldu. Yani toplam ürettiğimiz aracın yüzde 85,2'sini yurt dışına gönderdik, yüzde 14,8'i de iç piyasada satıldı." diye konuştu.

Bu yılki üretim ve ihracat hedeflerine de değinen Berkel, şunları aktardı:

"Bu yıl üretim hedefimizi 202 bin 500 adet olarak belirledik. İhracatımızı da 184 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yani bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman ciddi bir artış olacak. Bu aslında Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacak. İç piyasada ise geçen sene sattığımızın üzerinde araç satmayı hedefliyoruz. Hyundai Assan fabrikasının 240 bin adetlik üretim kapasitesi var, yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz."

"Bu yıl elektrikli IONIQ 5, hafif ticari Staria ve i20 N modellerini satışa sunacağız"

Berkel, bu yıl elektrikli IONIQ 5, hafif ticari Staria ve i20 N modellerinin Türkiye'de satışa sunulacağı bilgisini paylaşarak, "IONIQ 5'i Türkiye'ye mayıs, haziran ayı gibi getirmeyi planlıyoruz. Gerçekten Avrupa'da çok ilgi gören bir araç oldu. IONIQ 5 tamamıyla elektrikli olarak üretilen ve çok da beğenilen bir araç. Avrupa'da yılın otomobili olmak için finale kaldı. Türkiye'de de iyi bir etki yaratacağımızı düşünüyoruz. Burada tabii ÖTV'nin de yeniden ayarlanmasını bekliyoruz. Devletin bu elektrikli araçların satışını desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Dünyada bu noktada ciddi anlamda bir değişim yaşıyoruz. Biz de elektrikli araçlarımızı Türk tüketicisine sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yeni Staria'nın yılın ilk çeyreğinin sonuna doğru Türkiye'de satışa sunulacağını bildiren Berkel, Türkiye'de üretilen i20 modelinin yüksek motor performansına sahip i20 N versiyonunun da mart ayında Türkiye'deki otomobilseverlerle buluşacağını söyledi.

"1 Aralık'taki fiyat listemizin aynısını tutuyoruz, zam yapmadık"

Son alınan ekonomik aksiyonlar sonrasında kurun eskiye göre yine de yüksek olmasına karşın biraz daha makul seviyelere geldiğine ve volatilitenin biraz daha azaldığına dikkati çeken Berkel, kurun stabil olarak, uzun soluklu devam etmesinin fiyatlama yapmaları ve ürün siparişi verebilmeleri açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

"Araç fiyatlarında artış olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Berkel, "Biz 1 Aralık'taki fiyat listemizin aynısını tutuyoruz, zam yapmadık. Sadece MTV'de, bandrolde değişiklikler oldu onları güncelledik. Kurlar bu seviyede giderse fiyatlarımızı bu şekilde tutmayı düşünüyoruz. Ama kur yukarı doğru giderse, yani yine tahminlerin üzerinde bir artış olursa o zaman biz de fiyat artışına mecbur kalıyoruz." dedi.

"Evraklar belli, gümrükten çektiğimiz fiyatlar belli"

Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel, kur düştüğünde fiyatları yaklaşık yüzde 30'a yakın geri çektiklerini aktararak, "İthal getirdiğimiz aracın bizde fiyatı değişmiyor. Çünkü yurt dışından avro bazlı alıyoruz. Gümrükten çektiğimizde o anki kur neyse fiyatlar ona göre belirleniyor ve vergiler hesaplanıyor. Biz o fiyatın üzerine mecburen giderlerimizi ve küçük bir oranda karımızı eklemeye çalışıyoruz ve aracı satıyoruz. Evraklar belli, gümrükten çektiğimiz fiyatlar belli." diye konuştu.

Yerli üretim araçlarda ise artan ham madde maliyetlerinin fiyatlara etki ettiğini ifade eden Berkel, enerji maliyetlerinin de fiyatları artırdığını söyledi.

"Araç bulunurluğu noktasında şu anda bir sorunumuz yok"

Araç bulunurluğu konusuna da değinen Berkel, "Araç bulunurluğu noktasında şu anda bir sorunumuz yok. Biz halen 2021 modelleri satıyoruz. 2022 modellerimiz üretiliyor, özellikle yerli tarafta yakında araçlarımızı alacağız. Şu aşamada iyi gidiyoruz. Ama tedarik konusu iki ay, üç ay sonra bizi etkiler mi etkilemez mi, buna da gerçekten bir şey diyemiyoruz. Yani çok eskiden yıllık plan yapardık. Şimdi planlarımız aylığa döndü. Çünkü parçan varsa üretiyorsun." diye konuştu.

Sektör değerlendirmesi

Murat Berkel, Türkiye otomotiv pazarına ilişkin de değerlendirmelerini paylaştı.

Pazarın geçen yılın ilk altı ayında iyi bir performans gösterdiğine işaret eden Berkel, "Ama ikinci altı ayda çip krizini çok ağır hissetti tüm markalar. Bu da ister istemez ikinci yarıda satışları olumsuz etkiledi. Bunun beraberinde kurlarda yaşadığımız dalgalanma ve fiyatların bir anda ciddi anlamda yükselmesi de yılın ikinci yarısında, özellikle son çeyrekte pazarı biraz olumsuz etkiledi." dedi.

Bu yıl için Türkiye otomotiv pazar tahminlerini paylaşan Berkel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene otomotiv pazarının yaklaşık 750 bin bandında kapanacağını tahmin ediyoruz. Geçen sene 737 binle kapandı. Çok ufak bir artış olabilir diyoruz ama yine çip krizinin devam edeceğini düşünüyoruz globalde ve Türkiye'de. Markaların dönemsel sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyoruz özellikle ilk altı ayda. Bunun sonuncunda da yıl genelinde bulunurluk anlamında sıkıntı yaşayacağız ve bu da adetlere yansıyacak. O yüzden daha temkinli gidiyoruz. Kurlar da önemli. İstikrarın olması pazarın gidişatını etkiliyor. Biz de mevcut şartlar doğrultusunda mutlaka pazar payımızı korumayı ve üstüne çıkmayı hedefliyoruz."

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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