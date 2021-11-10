Hytera'ya uluslararası iletişim teknolojisi ödülü

3 Kasım'da İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen 2021 Uluslararası Kritik İletişim Ödülleri'nde (ICCA) Hytera, Türkiye elektrik şirketi Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) için sunduğu Hytalk ve PoC Terminal çözümü ile "Kamu Hizmetlerinde Kritik İletişimin En İyi Kullanımı" ödülünü aldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hytera Yurtdışı Satış Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Stanley Song, "Tüm kritik görev işlerinde kamu hizmetleri sunan şirketler de konumu itibariyle herhangi bir hataya tolerans göstermeleri söz konusu olamaz! İletişim teknolojisinin etkin kullanımı da bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ödül, Hytera tarafından sağlanan Hytalk ve PoC Terminal çözümü yenilikçiliğe, güvenilirliğe ve belirli operasyonel gereksinimlerin yerine getirilmesine fayda sağlıyor" dedi.

"TERMİNAL VE HİZMET MALİYETLERİNİN AZALTILMASI SAĞLANMIŞTIR"

Geliştirilen projeyle ilgili bilgiler aktaran Song, "DEDAŞ projesinde Hytera'nın PoC teknolojisi, kaliteli hizmet ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde, müşterinin sorunlarını çözmesine yardımcı olduğuna dair harika bir örnektir. Hytera'nın PNC550 PoC terminali, DEDAŞ'ın kapsama sorunlarını, Hytera otomatik sim kart geçiş yazılımı sayesinde üstesinden gelmesini ve özel yapılan akıllı sayaç okuma uygulaması ile sayaç okumalarının verimliliği büyük ölçüde artırmıştır. Aynı zamanda Hytera PNC550 ile terminal ve hizmet maliyetlerinin azaltılması sağlanmıştır" diye konuştu.

"PoC'nin çeşitli endüstrilerde haber leşmenin geleceği olduğuna kesin olarak inansak da PoC'nin kamu hizmeti gibi sektörler için hala nispeten yeni bir kavram olduğunu inkar edemeyiz" diyen Stanley Song, "Bu nedenle, Türkiye'de bugüne kadar Telsiz sektöründe kaydettiğimiz ilerlemeyi, PoC sektörü için bir ilham ve teşvik kaynağı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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