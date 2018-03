HyperDrive Yeni MacBook'ların En Büyük Sorununa Şık Çözüm



HyperDrive, yeni MacBook'larla en büyük sorunumuz için şık bir çözüm sunuyor.

Bildiğimiz gibi Apple birşeyleri değiştirmeye karar verdiğinde muhakkak cebimizden birşeyler çıkıyor. Kısaca bu değişiklikten cüzdanınızın etkilenmesi kesin. Son model ürünlerinde yaptığı en önemli değişikliklerden birisi de dizüstü bilgisayarlarını USB-C'ye geçirme kararı oldu.

USB-C değişimi bir çok kişi tarafından hoş karşılandı ancak hala pek çok ürün USB-C'nin garipliğini anlayamadı. Apple özellikle MacBook'lar üzerinde giriş çıkış portu olarak 4 Adet USB-C portu koymuş olsa da daha eski model sahiplerinin bundan nasıl etkileneceği hesaplanmamış gibi görünüyor.

Yeni MacBook'lar Apple Fanlarına Adaptör Satın Almak Zorunda Bıraktı!



Macbook Pro 2015 ve öncesi kullanıcılarının USB-C standartlarında bir cihaz kullanmaları için sürekli bir adaptör satın alma ihtiyacı doğmuş durumda. SD CARD, HDMI vs. Bunun tersini düşünürseniz de eskiden para vermeden yaptığınız bağlantılar için şimdi adaptör parası ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Bundan önceki en önemli sorunumuz USB 2.0 – USB 3.0 bağlantı noktalarının olmamasıyken şimdi uygun adaptör bulma sıkıntısı yaşıyoruz.

Apple fanatikleri zaten piyasadaki en pahalı dizüstü bilgisayarlarında birini satın almışken, bir önceki modelde standart olarak yapabildikleriniz için 20$ ile 50$ arasında bir rakamlara sahip çeşitli adaptörler satın almak zorunda kalıyor.

Apple'ın bu noktadaki savunması kimilerine geçerli bir sebeb olarak kabul edilebilir. Zira Apple birisinin elini taşın altına koyup eski port teknolojilerine artık bir son vermesi gerektiğine inanıyor. USB-C bir çok açıdan üstün fakat daha az maliyetli olamaz mıydı bilmiyorum.

Herneyse bu sorundan muzdarip olanlar için aksesuar üreticisi Hyper, HyperDrive ile Yeni MacBook'ların En Büyük Soruna Şık Çözüm çözüm sunuyor.

HyperDrive Pro ile bir çok kullanıcı için mükemmel bir çözüm;

2 USB-C ports (one 40GB/s, another 5GB/s)

2 USB 3.1

4k HDMI

Mini DisplayPort

Slots for both SD and microSD cards

HyperShop üzerinden 119 Dolar'a satılıyor.

http://www.teknotalk.com/hyperdrive-adaptor-62629/