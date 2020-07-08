Hyper Scape Sistem Gereksinimleri Belli Oldu Ubisoft, geçtiğimiz günlerde hızlı oyun yapısı ile dikkat çeken battle royale türündeki Hyper Scape'i duyurmuştu.

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde hızlı oyun yapısı ile dikkat çeken battle royale türündeki Hyper Scape'i duyurmuştu. Hyper Scape sistem gereksinimleri belli oldu. Oyuncular tarafından merakla beklenen Hyper Scape ile ilgili detaylar haberimizde.

PUBG ile birlikte dünya genelinde çok büyük bir popülerite elde eden battle royale türü, birçok oyun firmasının dikkatini çekmeyi başardı ve bunun sonucunda Apex Legends, Fortnite, Call of Duty Mobile gibi çok sayıda battle royale oyunu piyasaya sürüldü. Ubisoft, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği duyuru ile birlikte Hyper Scape isimli bir battle royale oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. 2054 yılında Neo-Arcadia şehrinde geçen Hyper Scape'ta 100 oyuncu mücadele edecek.

Oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Hyper Scape, hızlı oyun yapısı ile dikkat çekiyor. İlk olarak PC platformuna çıkması beklenen Hyper Scape, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına daha sonra çıkışını gerçekleştirecek. Hyper Scape'in çıkış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Hyper Scape Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Ubisoft, merakla beklenen battle royale oyunu Hyper Scape'in PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Hyper Scape'i minimum sistem gereksinimlerinde yer alan bir sistem ile düşük ayarlarda oynayabilirsiniz ancak herhangi bir sorun olmadan verimli bir şekilde oynayabilmek için bilgisayarınızın donanımı önerilen sistem gereksinimlerine sahip olması gerekiyor.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 3220 veya AMD FX-4130

RAM: 6 GB

Depolama Alanı: 20 GB kullanabilir alan

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

VRAM: 2GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7 4790 veya AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon RX 480

VRAM: 4 GB

Kaynak: Tamindir