Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Evlerinizin önüne hendek kazanlara, huzurunuzu bozanlara oy vermeyin. Mahrem alanlarınıza, evinize izin almadan girip terörü hortlatmaya çalışan, huzuru bozmaya çalışanlara izin vermeyin." dedi.

Bakan Gül, Adalet Caddesi'nde partisinin seçim lokali açılışında, partilileri Türkçe ve Kürtçe selamladı.



31 Mart'ta yapılacak seçimlere az kaldığını belirten Gül, Batmanlılardan güçlü destek istediklerini söyledi.

Bu desteği ülkeyi daha büyütmek için istediklerini dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin tek bir dili vardır, o da sevgi dilidir, tek bir arzusu vardır kardeşliğin, birliğin, huzurun daimi olması, kalıcı olmasıdır. Bizler Yunus Emre diliyle, Ahmed-i Hani diliyle, Selahaddin Eyyubi ile, Alparslan ile bin yıl et ve tırnak gibi bir arada olmuş bir milletiz. Bizi hiç kimse ayıramaz, hiç kimse birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamaz. AK Parti bu birliğin teminatıdır, teminatı olacaktır."

-" İnkar, asimilasyon politikalarını sona erdirdik"

Türkiye'de AK Parti'den önce millete tepeden bakan bir siyasetin olduğuna işaret eden Gül, partisinin bu anlayışı ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Türkiye'de geçmişte inanç ve kimliğinden dolayı hep horlanan bir kesimin olduğunu söyleyen Gül, "Batman 'dindar' diye ayrıca horlandı. Bir sağdan, bir soldan dayak yedi. AK Parti geldi bu politikaları ayağının altına aldı 'Hepimiz kardeşiz ve bu haklar benim teminatımdır.' dedi. İnkar, asimilasyon politikalarını sona erdirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Türkiye'de nice iktidarların gelip geçtiğini belirterek şöyle devam etti:



"O kadar iktidar geldi geçti, onlarda tepeden bakan bir anlayış vardı. Milletin kültürüyle, milletin başörtüsüyle, milletin diliyle, inancıyla kavgalıydı. AK Parti geldi millet ile devleti birleştirdi, bütünleştirdi. İşte bu birliktelik çok önemli hizmetlere kapıları açtı. Kürtçe yayın yapılan, propaganda yapılan günlere geldik. Yasakçı Türkiye'yi, yasak ve yoksulluğu sona erdirmek için yola çıktık ve yola devam ediyoruz."



-"Türkiye'de istikrarın ve huzurun adresi AK Parti'dir"

AK Parti'nin ülkenin istikrarının teminatı olduğunu ifade eden Gül, 1 Nisan'da istikrarsızlık olması halinde toplumun tüm kesimlerinin kaybedeceğini söyledi.

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evimizin, Batman'ımızın huzurunu artıracağız. Huzurumuzu bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Diğerleri hep istikrarsızlığı vadetti. 1 Nisan'da istikrarsızlık olursa esnaf kardeşim işini, işçi kardeşim işini kaybederse bu, şu parti, bu parti meselesine bakmıyor, Batman kaybederse hepimiz kaybederiz. Türkiye kaybederse hepimiz kaybederiz. 82 milyon, hangi etnik aidiyet olursa olsun, hangi mezhep olursa olsun, zengini de fakiri de kaybeder. İstikrar da bize yarar, huzur da bize yarar, kardeşlik de bize yarar. Huzursuzluk, istikrarsızlık esnafı vurur, fabrikayı vurur, ülkemizi, şehrimizi vurur. Türkiye'de istikrarın ve huzurun adresi AK Parti'dir. AK Parti ile Türkiye'nin kaderi örtüşmüş durumdadır."

"Onlarla mücadelemizi yapacağız"

Bakan Gül, huzuru, birliği ve kardeşliği bozanlara oy verilmemesi çağrısında bulundu.



PKK'lı teröristlerin çukur eylemlerini anımsatan Gül, şöyle dedi:

"Bu ülkede, bu şehirde sizden aldıkları oyu daha mürekkebi kurumadan sizlere sırtını dönen siyasetçilere oy vermeyin. Evlerinizin önüne hendek kazanlara, huzurunuzu bozanlara oy vermeyin. Mahrem alanlarınıza, evinize izin almadan girip terörü hortlatmaya çalışan, huzuru bozmaya çalışanlara izin vermeyin. Biz terörle mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Biz, kim bu ülkenin huzurunu bozmak istiyorsa onlarla mücadelemizi yapacağız."

"Biz istiyoruz ki Batmanlı çocuklarımız dağ yoluna değil, okul yoluna gitsinler. Ellerine kitap alarak okula gitsinler istiyoruz." diyen Gül, şöyle devam etti:

"Yavrularımıza, o çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir gelecek vermek için siyaset yapıyoruz. Başkaları okulu değil dağı adres gösteriyor. İşte çocuklarımızı uyuşturucu bataklığından, kötü alışkanlıklardan ve silaha değil okula ulaşmasını sağlamak için 31 Mart'ta AK Parti'ye en güçlü desteği vermeye hazır mıyız?"



Dana sonra Bakan Gül, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin ile seçim lokalinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA