TRABZON (İHA) - Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından "Huzurunuz Mutluluğumuzdur" parolası ile uyuşturucu ve kumar operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kumar oynamak için yer ve imkan sağlandığı bilgisine ulaştı. Tespit edilen adrese narkotik madde arama köpeği 'Duman'ın da katılımı ile operasyon düzenleyen jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada 251 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 78 deste iskambil kağıdı ve nakit para ele geçirdi. Yapılan arama esnasında kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye toplam 13 bin 360 TL idari para cezası uygulanırken, uyuşturucu madde imal ticareti ile kumar oynamak için yer imkan sağlamak suçlarından O.T. (51), Y.T. (49) ve A.T. (38) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam ederken, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Huzurunuz Mutluluğumuzdur" parolası ile operasyonların sürdürüleceği belirtildi. - TRABZON