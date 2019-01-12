Huzurun Müzikle Buluştuğu Tek Adres: Huzur Restorant

Huzur Restorant,bu günkü yerinde disiplin, temizlik, kalite ilkeleriyle küçük bir lokanta olarak kuruldu. Geçen zaman içinde ilkeleriyle müşterilerin tercihi olan Huzur Restorant, ihtiyaca cevap verebilmek için mevcut alanını büyütmek zorunda kaldı.

İnsanların SAPANCA da ki mutfağı oldu. Yılların tecrübesiyle farklı bir damak tadı oluşturan Huzur Restorant yerli ve yabancı herkesin tercihi halini aldı. Hizmet anlayışını ticaretin üzerinde tutan Huzur Restorant ; hijyenik ,titizlik ve kalite anlayışıyla diğer işletmeler içinde örnek olmuştur. Müşterilerin damak tadı ve isteği doğrultusunda sulu yemek çeşitlerini de menüsüne eklemiştir.