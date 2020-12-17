Huzurun adresi Kovada Gölü Milli Parkı ziyaretçilerini cezbediyor
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Huzurun adresi Kovada Gölü Milli Parkı ziyaretçilerini cezbediyor

17.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:10
Huzurun adresi Kovada Gölü Milli Parkı ziyaretçilerini cezbediyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı güzelliği bürünen Kovada Gölü Milli Parkı, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı güzelliği bürünen Kovada Gölü Milli Parkı, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Doğal güzelliğinin yanı sıra barındırdığı birçok bitki ve canlı türüyle son dönemlerde fotoğrafçı ve kuş bilimcilerin uğrak yerleri arasında bulunan Kovada Gölü, ağaçların sararan yapraklarıyla renk cümbüşü sunuyor.

Gölde tespit edilen 153 su kuşu var

6 bin 551 hektar büyüklüğe sahip Kovada Gölü Milli Parkı, 59'u yerli, 26'sı kış, 48'i yaz ve 20'si transit göçmen olmak üzere 153 su kuşu türünü barındırıyor.

Çeşitli yırtıcı hayvanların mumyalanmasıyla oluşturulan parkın içindeki müze ilgi görüyor. Son yıllarda milli park içine yapılan engelliler için yürüyüş yolu ve iskele ziyaretçilere kolay gezinti imkanı sağlıyor.

Güzelliğiyle ziyaretçilere kendini hayran bırakan Kovada Gölü Milli Parkı'nda, sedirden Toros göknarına, çitlenbikten akçakesmeye, menengiçten defneye onlarca tür ağaç bulunuyor.

"Bitki ve canlı çeşitliği var"

Kovada Gölü Milli Parklar Şefi Mustafa Arıkoğlu, AA muhabirine, alanın 1970 yılında milli park ilan edildiğini söyledi.

6 bin 551 hektarlık parkın, 790 hektarlık alanının gölden oluştuğunu belirten Arıkoğlu, "Alanın milli park olmasının başlıca sebepleri, orman ve göl ekosisteminin yanında, eşsiz bir peyzaj bütünlüğü içerisinde bir araya gelmesidir. Muazzam bir biyolojik çeşitliliğe sahip bir alan." diye konuştu.

Kovada Gölü Milli Parkı'nın flora açısından değerlendirildiğinde 361 tane tespit edilen bitki türü bulunduğunu anlatan Arıkoğlu, küçük bir alanda bu kadar bitkinin bulunmasının bölgenin özel bir alan olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Milli parkta bulunan 361 bitkinin 28'inin, endemik türe sahip olduğunu ifade eden Arıkoğlu, "Fauna açısından da özellikle su kuşlarının uğrak noktasıdır. Gölde tespit edilen 153 su kuşu var. Çeşitli mevsimlerde gelip geçenlerde bu sayının içerisinde. Gölün çevresindeki ormanlarda ise 49 yırtıcı ve ötücü kuş yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Ziyaretçilerine muazzam bir renk cümbüşü sunuyor"

Bölgede kurt, yaban keçisi vaşak, sincap gibi memelilerin de yaşadığını aktaran Arıkoğlu, şöyle konuştu:

"1970'li yıllarda yapılan envanterlerde Anadolu parsının da bölgede yaşadığı tespit edilmiş ama şuanda tespitlerimizde yok. Alanımız ziyaretçilerimiz tarafından dört mevsim ilgiyle ziyaret edilen bir bölge. En çok sonbaharda ilgi duyuluyor. Bu mevsim ziyaretçilere muazzam bir renk cümbüşü sunuyor. Ortalama 6 metre derinliğinde, çevresi 18 kilometre uzunluğa sahip gölün kaynağı Eğirdir Gölü ve Boğaz Ova'dır."

Arıkoğlu, pandemi sürecinde insanların doğayla iç içe olmak istediğini ve Kovada Gölüne ziyaretlerin normalinden pek düşük olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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