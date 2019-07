Huzuru Köyde Bulanlar - İkinci baharlarında devlet desteğiyle işletmeci oldular

MEHMET SIDDIK KAYA - Sağlık sektöründen emekli olan Diyarbakırlı Gazel ve Vedat Yılmaz çifti, ikinci baharlarında memleketlerinde devlet desteğiyle kurdukları tavuk çiftliğiyle işletmeci oldu.

Türkiye'nin birçok kentinde hemşire olarak hizmet veren Gazel Yılmaz (58) ve sağlık memuru eşi Vedat Yılmaz (59), emekli olup, yaşamlarını sürdürdükleri Çanakkale'den memleketleri Diyarbakır'a dönme kararı aldı.

Diyarbakır'da merkeze 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Alangör Mahallesi'nde kendilerine ait araziye ev inşa eden Yılmaz çifti, tavuk yetiştirmeye karar verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 50 hibe destek alarak mahalledeki 10 bin metrekare arazilerinde çiftlik kuran emekli çiftin yetiştirdiği tavukların eti, satış yapılan firmalar aracılığıyla yurt dışına da gönderiliyor.

"Emekliliğin tadını eşimle çiftlik kurarak çıkardık"

Üç çocuk annesi Gazel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle yıllarca Türkiye'nin farklı kentlerinde sağlık alanında hizmet verdikten sonra emekli olduklarını, ardından yeniden çalışmak ve üretime katılmak için arayışa girdiklerini söyledi.

Tavuk yetiştirme kararı aldıklarını anlatan Yılmaz, devlet desteğiyle çiftlik kurarak işletmeci olduklarını ifade etti.

Yılmaz, herkese bu tür işlerle uğraşmalarını tavsiye ederek, çalışmanın çok güzel olduğunu vurguladı.

Sabah erkenden civcivlerin bakımını yaptıklarını, onları sevgiyle yetiştirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Emekliliğin tadını eşimle çiftlik kurarak çıkardık. Civcivlerimizi çok seviyoruz, çocuğum gibiler. Nasıl ki çalışma hayatımda hastalara baktıysam şimdi de civcivlere bakıyorum. Bu mesleği seviyoruz." dedi.

Kapasiteyi artırma hedefi

Vedat Yılmaz da emekli olduktan sonra iki yıl çalışmadığını, kendisini boşlukta hissettiğini söyledi.

Eşiyle çalışmayı çok sevdiklerini anlatan Yılmaz, "Boş kalmamak için eşime danıştım. Tavukçuluğu benimsedik. Çanakkale'den Diyarbakır'a döndüğümüz zaman eşimle bu işi yapmayı planladık. Eşimin büyük desteği oldu. 4 yıldır üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Avrupa standartlarında yetiştiricilik yaptıkları çiftlikte özel firmalardan aldıkları civcivleri 45 gün yetiştirdikten sonra farklı illerde bulunan entegre tesislere sattıklarını belirtti.

Yetiştiriciliğin her aşamasında eşiyle bir arada çalıştıklarını bildiren Yılmaz, "İstirahat ettiğimiz zaman beraber istirahat ediyor, çalıştığımız zaman da beraber çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yılda ürettikleri yaklaşık 150 bin tavuğun etinin, özel firmalar aracılığıyla başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Irak, Suudi Arabistan, Rusya'ya gönderildiğini kaydetti.

Çiftliğin kapasitesini artırmayı hedeflediğini anlatan Yılmaz, "Kapasiteyi 27 binden ilk etapta 60 bine, sonrasında ise 100 bine çıkarmayı planlıyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine katkımız olsun istiyoruz. Herkese böyle bir işle uğraşmalarını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş ise süt, et, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, yumurta tavukçuluğu, tarım ve balıkçılık ürünleri, süt fabrikaları, hayvan kesimhaneleri, et işlenmesine yönelik tesisler, meyve, sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ile pazarlamasına yönelik yatırımlar konusunda girişimcileri desteklediklerini belirtti.

