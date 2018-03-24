Huzursuz Bacak Sendromu'na Dikkat

Toplumda sık görülen ve ciddi derecede uyku bozukluğuna neden olan Huzursuz Bacak Sendromu(HBS) rahatsızlığı hakkında açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr.Murat Gödel, bu hastalığın temelinde Demir ve Dopamin eksikliğinin yattığını söyledi.

Hastalığın temelinde beyin sapındaki Demir ve Dopamin eksikliğinin yattığına dikkat çeken Dr.Gödel, hastalığın sıklığının yaş ile birlikte arttığını azımsanmayacak sayıda vakada 10 yaş altında da ortaya çıktığını,iki tip HBS olduğunu,bunlardan ilkinin genetik temellerinin olduğunu ve bunun sebebinin belirlenemediğini,ikincisinin ise belirli bir sebebe bağlı şekilde gerçekleştiğini hatırlattı.

Rahatsızlık hissinin akşam ve gece saatlerinde istirahatle daha da arttığını hatırlatan Dr. Gödel,bu hissin hareket etmeyle birlikte kısmen yada tamamen düzeldiğini söyledi.

Bazı hastalıklarında HBS sebep olabileceğinin altını çizen Dr.Gödel,bu hastalıkların tanınması ve tedavi edilmesinin, Huzursuz Bacak Sendromu tedavisinde önemli yer tuttuğunu dile getirdi.

HBSolan hastaların bazı içecekler ve ilaçlardan uzak durması gerektiğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Murat Gödel, çoğu hastanın HBS nedeniyle yıllar süren bir rahatsızlık dönemi yaşadığını,doğru tanı ve tedavi sonuçlarıyla dramatik iyileşme ve rahatlama kaydedildiğini sözlerine ekledi.