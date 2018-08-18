Huzurlu Yaylalarda" İlk Bal Hasadı

FECRİ BARLIK - Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından zengin floraya sahip Bitlis'teki yaylalara çıkan Siirtli bal üreticileri, kovanlardaki ilk balları toplamaya başladı.

Yaklaşık 3 ay önce Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda bal mesailerine başlayan üreticiler, Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak'ın da katılımıyla hasat sezonuna girdi.

Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzur ve güven ortamı içerisinde konakladıkları yaylalarda ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Arıcılığın kentin önemli bir gelir kaynağı olduğunu aktaran Efe, "Çok sayıda üreticimiz bu faaliyet ile geçimini sağlamaktadır. Her geçen gün hızla gelişen arıcılık, ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlamaktadır." dedi.

Bal üretimi 15 yılda 9 kat arttı

Efe, devletin sağladığı destek ve teşviklerle kentteki üretici sayısı, aktif kovan ve bal üretiminde önemli bir artış olduğunu belirtti.

15 yıl önce kentte 170 arıcının 17 bin kovanla bal üretimi yaptığını anımsatan Efe, şunları kaydetti:

"Şu anda bin 400'e yakın üreticimiz, 190 bin aktif kovanımız ve yılda bin 800 ton da bal üretimimiz var. O zamanlar bal üretiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki il sıralamasında son sıralarında yer alırken şu anda üye ve kovan sayısı ile bal üretimi bakımından ilk sıradayız. Devletimizin sağladığı imkanlarla bu aşamaya geldik ve onun için çok memnunuz."

"Arıcılarımızın konaklamadığı hiçbir yayla kalmadı"

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından yaylalara huzur ve güven içerisinde çıktıklarını dile getiren Efe, Siirtli gezginci arıcılar olarak Siirt'in Pervari ilçesinin yanı sıra Bitlis ve Van bölgelerindeki yaylalara da çıktıklarını anlattı.

Yayla yasaklarının sona ermesiyle beraber arıcıların istedikleri yaylaya gidebildiğine dikkati çeken Efe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaylalarımıza daha güvenli bir şekilde çıkabiliyoruz. Özellikle bu sene çok huzurlu bir konaklama sezonu geçirdik. Daha önceki senelerde yaylalar konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Arıcılarımızın ulaşmadığı, güvenlik nedeniyle gidemediği bölgeler vardı. Allah'a çok şükür şu anda öyle bir sorun kalmadı. Arıcılarımızın gitmediği, konaklamadığı hiçbir yayla kalmadı."

Bin 700 ton rekolte bekleniyor

Geçen yıl bin 800 ton bal ürettiklerini anımsatan Efe, bu yıl bazı aylarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı daha düşük bir rekolte beklediklerini aktardı.

"Bu sene daha yeni üretime başladık. Üretimimiz kasım ayına kadar devam edecek. Bin 700 ton bal üretimi bekliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren hedeflediğimiz rekolteyi yakalayabileceğimizi tahmin ediyorum." diyen Efe, bir kilogram balın 40 ile 80 lira arasında bir fiyatla alıcı bulacağını bildirdi.

Üreticiler huzurlu yaylalarda mutlu

Adnan Gökhan da yaylalara çıkmaya başladıktan sonra üretimde önemli bir artış gözlemlediklerini belirtti.

"Eskiden yaylalara çıkmadığımız için sıcaklıktan arılarımız tükeniyordu, bal yapmıyordu. Yaylalara geldiğimizden bu yana arılarımız çoğaldı ve üretimimiz de arttı." ifadesini kullanan Gökhan, yüksek rekolte beklediklerini dile getirdi.

Kemal Elinç de 16 yıl önce 21 kovanla başladığı arıcılığı, devletin verdiği desteklerle 800 kovanla sürdürdüğünü anlattı.

Yaklaşık 3 aylık bal üretim sezonunda ayda 3 bin liraya çalışacak eleman bulamadığını aktaran Elinç, şöyle devam etti:

"İşçi bulamadığım için eşimin yardımıyla mesleğimi sürdürüyorum. Huzurla geldiğimiz yaylalarda şimdi de hasat zamanı geldi. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır."

Ömer Olgaç da yaylalara huzurlu bir şekilde gelerek bal mesailerini güvenle sürdürdüklerini kaydetti.