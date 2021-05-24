MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
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MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, güvenlik güçlerinin art arda başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Şenyayla'da, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köy, mezra, mera ve yaylalarına karayolu ulaşımı için yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

MUŞ'ta, güvenlik güçlerinin art arda başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Şenyayla'da, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köy, mezra, mera ve yaylalarına karayolu ulaşımı için yol çalışmaları aralıksız sürüyor. Sert ve çetin geçen kış mevsiminde büyük hasar gören ve kent merkezine bağlanan karayoluna çıkarma yapan ekipler, köy, mezra, mera ve yaylalara ulaşım için yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanmasına karar verildi. Şenyayla'nın Muş'a bağlanmasıyla birlikte, hizmetler bölgeye taşınmaya başlandı. Özellikle güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Şenyayla'ya yerleşmeye başlayan vatandaşlar, yıllar sonra devlet hizmetlerinden faydalanmanın mutluluğunu yaşıyor.

30 yıl sonra köylerine geri dönüş sağladıklarını ve burada yaşam sürdürdüklerini anlatan İhsan Taş, Köyümüze 30 yıl sonra geri dönüş yaparak, evimizi yaptık. Yolumuz yapıldı, ihtiyacımız giderildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi.

Nevzat Taş ise, Çok şükür devletimiz bizlere hizmet yapıyor. Burada huzur ve güven ortamında, her şey yolundadır. Burada evimizi yapmışız çok şükür. Mutluyuz, huzurluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz diye konuştu.

Şenyayla bölgesinde İl Özel İdaresi olarak yol çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten ekip şefi Fehim Karakaya şunları söyledi

Köy, mezra, mera ve yayla yollarımızın hepsini açmaya devam ediyoruz. İnşallah hepsinin çalışmasını bitireceğiz. İnsanlarımız rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayıp, evlerine gidip, gelebilecekler.

MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
MUŞ HUZURLA BİRLİKTE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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