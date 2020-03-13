Huzurevlerine ziyaretçi yasağı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında huzurevlerine ziyaretçi yasağı geldi.
13.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:03
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında huzurevlerine ziyaretçi yasağı geldi.
Özel huzurevlerinden yapılan duyuruda, "Koronavirüse yönelik tedbirler doğrultusunda, yüksek risk grubundaki yaşlılarımızı korumak adına, huzurevlerini ziyaretler bakanlık tarafından yasaklanmıştır. 14-24 Mart tarihleri arasında kurumlarımıza ziyaretçi alınmayacaktır" denildi.
Kaynak: DHA