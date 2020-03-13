HUZUREVLERİNE ZİYARETÇİ YASAĞI
İstanbul DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında huzurevlerine ziyaretçi yasağı geldi.
13.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:59
İstanbul DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında huzurevlerine ziyaretçi yasağı geldi.Özel huzurevlerinden yapılan duyuruda, "Koronavirüse yönelik tedbirler doğrultusunda, yüksek risk grubundaki yaşlılarımızı korumak adına, huzurevlerini ziyaretler bakanlık tarafından yasaklanmıştır. 14-24 Mart tarihleri arasında kurumlarımıza ziyaretçi alınmayacaktır" denildi.
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Kaynak: DHA