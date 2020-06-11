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Huzurevlerindeki yaşlılar ile sevdiklerine kavuşuyor

Vodafone, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği proje kapsamında, ülke genelinde 152 huzurevine toplam 400 tablet ve hat bağışlıyor.

Huzurevlerindeki yaşlılar ile sevdiklerine kavuşuyor
11.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:25

Vodafone, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği proje kapsamında, ülke genelinde 152 huzurevine toplam 400 tablet ve hat bağışlıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, toplumun her kesimini kapsama ve hiç kimseyi geride bırakmama hedefiyle hayata geçirdiği sosyal projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen proje kapsamında Vodafone, ülke genelinde 152 huzurevine toplam 400 tablet ve hat bağışlıyor. Her bir tablete 12 ay boyunca aylık 30 GB ücretsiz internet de tanımlayan Vodafone, böylece salgın nedeniyle sevdiklerinden uzak kalan yaşlıların ziyaretsiz dönemde aileleriyle bu tabletler üzerinden görüşerek hasret gidermelerine yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, kuruluşlarımızda dijital ziyaret dönemini başlattıklarını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüz yüze görüşme imkanından mahrum kalan, sevdiklerini ve yakınlarını özleyen sakinlerimizin hasretlerini ve özlemlerini gidermek için dijital ziyaret hazırlıkları yaptık. Yaşlılarımızı sevdikleriyle buluşturuyoruz. Huzurevlerimiz bünyesindeki mevcut iletişim kaynaklarına ilaveten Vodafone ile yürüttüğümüz bu proje ile de sevdikleri ve yakınları ile dijital ziyaretleşme yapamayan yaşlımızın kalmamasını hedefliyoruz. Bu anlamlı günlerde yaşlılarımızın sevdikleri ile buluşmalarına bu proje ile katkı sağlayan Vodafone'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Huzurevlerine tablet ve internet bağışlıyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemde, risk grubunda bulunan yaşlılarımızın hepimizden çok iletişim kurmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle huzurevlerinde yaşayan yaşlılarımız ziyaretlerin yapılamaması nedeniyle sevdiklerinden uzak kalmış durumda. Vodafone olarak, amaç odaklı bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda yaşlılarımızı da kapsıyor ve teknolojinin gücünü kullanarak onları sevdikleriyle uzaktan da olsa buluşturmak istiyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesinde hayata geçirdiğimiz projeyle huzurevlerine tablet ve internet bağışlıyoruz. Bu zor dönemde yaşlılarımızın sevdikleriyle uzaktan da olsa hasret gidermesine vesile olmak, en büyük mutluluğumuz."

Ücretsiz SIM kart teslimatı

Verilen bilgiye göre, Vodafone, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için farklı hizmetler de sunuyor. Herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü müşterilerine ücretsiz SIM kart teslimatı yapan Vodafone, bu müşterilerinin ayağına giderek, arızalı telefonun evden alınması ve tamir edilerek tekrar eve bırakılması, tamir süresince yedek telefon temini, ultraviyole ışınla telefon temizleme hizmetleri de sunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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