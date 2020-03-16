Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle etkin mücadele kapsamında huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin dezenfekte edildiğini bildirdi.
16.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:48
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle etkin mücadele kapsamında huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin dezenfekte edildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com