Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle etkin mücadele kapsamında huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin dezenfekte edildiğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle etkin mücadele kapsamında huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin dezenfekte edildiğini bildirdi. Kaynak: Dunya.com