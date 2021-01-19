HUZUREVLERİNDE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI

SAĞLIK çalışanlarının ardından, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü sakinlerine de koronavirüs aşısı yapıldı.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde kalanlar ile buralardaki personele koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü sakinlerine de aşı yapıldı. 700 kişinin yaşadığı Kayışdağı'ndaki yerleşkede, bugün boyunca 615 kişiye aşı yapılması planlandı. Darülaceze Müdürlüğü, aşıların yapılması için Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uygun aşı odaları hazırladı. Aşı olmaya uygun olan kişiler, aşının uygulamasının ardından, bir süre müşahede odalarında bekletildi. Aşı çalışmaları, Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütüldü.

"AĞRI SIZI OLMADI, İNŞALLAH BUNDAN SONRA DA BİR ŞEY OLMAZ"

2017 yılından beri Darülaceze'de yaşayan 70 yaşındaki Safiye Kocabıyık, "Allah'ın izniyle sağlığımızı sıhhatimizi istiyoruz. Ağrı sızı olmadı. İnşallah bundan sonra da bir şey olmaz. Allah'a yalvardım sabır, sağlık sıhhat versin dedim. Bu süreçte odamızdan dışarıya çıkmadık" dedi.

"AŞI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"Aşı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren 80 yaşındaki Ayhan Uysal, "Hiçbir şey hissetmiyorum, çok iyiyim. Bir etkisi olmadı. Herhalde ilerisi için bir savunma mekanizması oluşturacak. İnsanın sağlığı ile ilgili bir şey, çok mutlu oldum tabii ki aşı olduğum için." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH GÜZEL GÜNLER İLERİDEDİR"12 senedir Darülaceze'de yaşadığını ifade eden 76 yaşındaki Ayşe Vapur, "İyi hissediyorum. Herkese iyilik olur, herkes şifa bulur inşallah. Dışarı çıkma-girme iznimiz olsa iyi olur tabii, sıkıldık. Çocuklarımızı özledik. İnşallah salgın kalkar, güzel günler ileridedir" diye konuştu.

"615 SAKİNİMİZE AŞILAMA YAPILACAK"İBB İstanbul Darülaceze Müdürü Oktay Özten şunları söyledi: "İBB dünyanın en büyük huzurevine sahip. Burası 700 sakini ile şu anda aşılanmaya başladı. Bugün burada İBB çalışanları ve Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile beraber 615 sakinimize aşılama yapılacak. Ataşedir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile planlama-iş birliği toplantısı yaptık. Bu toplantıyı yaptığımızda bu işi nasıl yürüteceğimiz noktasında Sağlık Bakanlığımızın bize bildirdiği sistem üzerinden işlemleri gerçekleştirdik. Bugün yaşlılarımız, dün ise tüm sağlık çalışanlarımız aşılandı. Öğleden sonra da diğer personellerimiz aşılanacak. Sağlık Bakanlığımızın bize verdiği rehber doğrultusunda aşılanma başladı."

OLUŞABİLECEK REASKİYONLARA KARŞI AMBULANSLAR DA HAZIR BULUNDUAşı uygulamasının ardından sakinlerin müşahede odalarına alındıklarını anlatan Özten, şöyle devam etti: "9 sitemizde şu anda sağlık odaları oluşturduk. Her birinde doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız bulunmakta. Yoğun bakım ünitelerimiz de var. Oluşabilecek herhangi bir reaksiyona karşı hazır durumdayız. Ambulanslarımız var. Kapının önünde, içlerinde doktorlar ile hazır bulunuyorlar."

1 NİSAN'DAN BERİ ZİYARETE KAPALIYDIDarülaceze sakinlerini virüsten korumak için pek çok önlem aldıklarını anlatan Özten, "1 Nisan tarihinden itibaren buraya giriş-çıkışları kapatmıştık. İBB ve Bilim Kurulu'nun bize vermiş olduğu plan doğrultusunda hizmetlerimizi askıya aldık. O dönemden 12 Ekim'e kadar herhangi bir vakaya rastlanmamıştı. 12 Ekim tarihinde bir küçük vaka ile karşılaştık ve bunu da yönetebildik. Kovid-19'u buraya hiçbir şekilde sokmamaya gayret gösterdik" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ---------------------------Darülaceze sakinlerine aşı yapılması-Aşı olanlar ile röp.-Darülaceze müdürü ile röp.-Bekleyen ambulanslar-Muhabir anonsları(Beyza Nur GÜLER)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı