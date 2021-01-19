Huzurevleri ve bakımevleri sakinleri ile personeline Kovid-19 aşısı yapılıyor
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Huzurevleri ve bakımevleri sakinleri ile personeline Kovid-19 aşısı yapılıyor

19.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:32

Aksaray'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele, CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.

Aksaray'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele, CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Abdülkadir Üçyıldız Huzurevinde, tesis sakinleri ve personele aşı uygulaması gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda, geçen hafta sağlık personeline yapılan aşı uygulamasının bugün de huzurevleri, yaşlı bakım evleri ve burada çalışan personel için başlatıldığını söyledi.

Yeşildağ, "İlimizde aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu gruplardaki vatandaşlarımız risk grubunda olduğu için buradan başladık. Risk faktörlerine göre peyderpey aşılama çalışmalarına devam edeceğiz. Sistemde her şey açık. Zamanı gelen vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Kentte aşı ekibi oluşturduk, bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin de aşılama çalışmalarına katıldığını kaydeden Yeşildağ, "Acil sağlık uzman hekimimiz aşı yapılan vatandaşlarımızın yanında. Herhangi bir oluşabilecek alerjik reaksiyonlara karşı tam donanımlı olarak yanımızda bulunuyor. Kentte, geçen haftadan beri yapılan aşı çalışmalarında bunun herhangi bir reaksiyon ve yan etkisi olmadı." diye konuştu.

Aşı yapılan 68 yaşındaki Ahmet Çağlayan ise devlet büyüklerine dua ederek, "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Bizleri düşünen ve aşılama çalışması yapan herkesten Allah bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

Huzurevleri ve bakımevleri sakinleri ile personeline Kovid-19 aşısı yapılıyor
Huzurevleri ve bakımevleri sakinleri ile personeline Kovid-19 aşısı yapılıyor
Huzurevleri ve bakımevleri sakinleri ile personeline Kovid-19 aşısı yapılıyor
Huzurevleri ve bakımevleri sakinleri ile personeline Kovid-19 aşısı yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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