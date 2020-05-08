Huzurevleri, anneler günü ve bayramda ziyarete kapalı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle anneler günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle anneler günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca huzurevlerine çiçek veya hediye de gönderilmemesi istendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, koronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler uygulandığı belirtildi. Yaşlı ve engellilerin sağlığını korumak için alınan önlemler kapsamında bu kuruluşların ziyarete kapalı olduğu ve personel giriş çıkışlarının da gerekli sağlık taramaları ile gerçekleştirildiği ifade edilerek, şöyle denildi: "Bu nedenle 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir. Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir. Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin ve belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Sayın bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un da ifade ettiği üzere; 'huzurevlerimiz bu bayram fiziki ziyaretlere kapalı, dijital ziyaretlere açık olacak."

Kaynak: DHA