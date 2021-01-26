Huzurevine bağış yapmak şartıyla uzlaştılar
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Huzurevine bağış yapmak şartıyla uzlaştılar

26.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:30
Huzurevine bağış yapmak şartıyla uzlaştılar

Düzce'de bir çift, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldukları kişiyle huzurevine bağış yapması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Düzce'de bir çift, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldukları kişiyle huzurevine bağış yapması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Düzce'de ikamet eden L.G ve M.G, aralarındaki çıkan tartışmada kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle N.D. hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine N.D. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi L.G ve M.G, şüpheli N.D'nin Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden N.D, huzurevine 200 lira bağışta bulundu.

"Her iki taraf açısından gönüllülük esas olarak toplumsal barışa katkı sağlanmıştır"

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Uzlaşma Bürosu tarafından bir dosyada daha uzlaşma sağlanmıştır. Dosya her iki taraf açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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