Huzurevinden felâket bölgesine anlamlı destek
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Huzurevinden felâket bölgesine anlamlı destek

Huzurevinden felâket bölgesine anlamlı destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediyesi'ne ait huzurevinde kalan yaşlılar, orman yangınlarından zarar gören bölgeye destek verdi.

Nilüfer Belediyesi'ne ait huzurevinde kalan yaşlılar, orman yangınlarından zarar gören bölgeye destek verdi. Yaşlıların aralarında topladıkları paralarla ihtiyaç duyulan malzemeler alınıp felaket bölgesine gönderilecek.

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerden orman yangını felaketinde zarar görenlere anlamlı bir destek geldi. Huzurevinde yaşayanlar, felaketi oturup izlemek yerine, ellerinden geleni yapmak için harekete geçti. Yangından zarar görenlere destek olmak için aralarında para toplayan yaşlılar, yangın mağdurlarına az da olsa katkıda bulunmak istediler.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Selçuk Şahin, huzurevi sakinlerinin bu anlamlı davranışının kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, "Toplanan bu paralarla afet bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri alıp ilgili yerlere ulaştıracağız" dedi.

Orman yangınlarını izlerken büyük acı yaşadıklarını belirten huzurevi sakinleri de bu durumu oturup izlemek yerine ellerinden geleni yapmak istediklerini belittiler. "Yanan ormanlar değil, ciğerlerimiz" diyen yaşlılar yangından zarar gören ailelerin yanında olduklarını belirterek, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - BURSA

Huzurevinden felâket bölgesine anlamlı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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