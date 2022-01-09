DÜZCE (İHA) - Huzurevindeki yaşlılar aşı için sıraya girdi

DÜZCE Düzce'de korona virüsle mücadele kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılar aşılandı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Muharrem Sancaklı, Neriman Çilingir ve Hilmi Çilingir huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik aşılama çalışması başlatıldı. Aşı olmak için sıraya giren 160 yaşlı birey, sağlık ekipleri tarafından aşılandı.

"Huzurevlerinde 3. ve 4. doz aşılama çalışmalarını yapıyoruz"

Aşılama çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Omikron vakalarının konuşulduğu şu günlerde, Düzce'de de vaka sayılarının belirli bir oranda artış gösterdiği zamanlarda huzurevinde kalan sevdiklerimizi koruyabilmek için aşı çalışması başlattık. Düzce'deki bütün huzurevlerinde 3. ve 4. doz aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Yaklaşık 219 huzurevi sakinimiz var. Bu huzurevi sakinlerimizde yaklaşık 160 tanesini bugün aşılamış olacağız. Diğerlerinin de sırası geldiğinde aşılamalarını yapacağız" dedi.

"Bu mücadeleden kurallara uyarak hep birlikte zaferle çıkacağız"

Düzce'de ki vaka oranlarına değinen Dr. Yasin Yılmaz, "Düzce'de ki vaka oranları Türkiye ile aynı oranda seyrediyor. Yüzde 20-30 gibi çok hafif bir sıçrama meydana geldi, ancak takip ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bakanımızda söylemişti. En büyük silahımız; aşımız. Aşımızı mutlaka olalım. Kendimiz korumanın yolu da maske, mesafe, hijyendir. Bu kurallara da dikkat edelim. Nasıl ki bundan önceki dalgalanmalarda mücadele ettiysek, bundan sonra da el birliğiyle bu mücadeleden başarılı ile çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Yılmaz'dan vatandaşlara çağrı

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Yılmaz, "Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Kapalı mekanlarda mümkün olduğu kadar işlerimizi bitirdikten sonra en kısa sürede kendi kişisel alanlarımıza geri dönelim. Kapalı alanlarda da kesinlikle maskelerimizi çıkartmayalım" sözlerine ekledi.