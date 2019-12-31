Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi.
31.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:13
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi.
Huzurevinin içinde bulunan salonda düzenlenen programda huzurevi sakinleri müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Ardından yeni yıl pastasının kesildiği yılbaşı eğlencesi hediye dağıtımı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MUĞLA
Kaynak: İHA