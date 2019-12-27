Huzurevinde yeni yıla renkli karşılama

27.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:24

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde yeni yıl renkli bir geceyle karşılandı. Geceye katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, huzurevi sakinlerinin eğlencesine hem oynayarak, hem de şarkı söyleyerek eşlik etti.



Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde kalanlar 2020 yılını karşıladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yeni yıl kutlamasına katılarak, huzurevi sakinlerinin eğlencesine ortak oldu. Gecede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, böyle bir gecede huzurevi sakinleri ile olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Erdem, "Yeni yıla sizinle erken merhaba diyoruz. Sizinle birlikte olmak, bize mutluluk veriyor. Umarım burada size verdiğimiz hizmetlerden memnun kalıyorsunuz. Bazı eksikliklerimiz olabilir, bunları siz söyleyin biz yapalım, tamamlayalım. Hep beraber mutlu olalım. Daha nice yeni yılları birlikte karşılayalım. İnşallah 2020 yılı hepimize sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirir" diye konuştu.



Huzurevi sakinleri, kendileri için hazırlanan gecede fasıl grubunun müziğiyle eğlendi. Hareketli parçalarda pist adeta doldu taştı. Erdem de huzurevi sakinlerine eşlik etti. Gecede Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bir de sürpriz yaptı. Mikrofonu eline alan Başkan Erdem, huzurevi sakinleri için "Benzemez kimse sana" isimli parçayı söyledi. Huzurevi sakinleri kendilerine özel şarkı söyleyen Başkan Turgay Erdem'i uzun süre alkışladı. Gecede hediye çekilişleri yapıldı ve huzurevi sakinlerine sürpriz hediyeler verildi. - BURSA

Kaynak: İHA