Huzurevinde sosyal mesafeli eğlence İnegöl Belediyesi, uzun süredir korona virüs salgını nedeniyle huzurevinden çıkamayan ve alınan tedbirler gereği kimseyle görüşemeyen huzurevi sakinleri için sosyal mesafenin ön planda olduğu bir eğlence programı düzenledi.

İnegöl Belediyesi, uzun süredir korona virüs salgını nedeniyle huzurevinden çıkamayan ve alınan tedbirler gereği kimseyle görüşemeyen huzurevi sakinleri için sosyal mesafenin ön planda olduğu bir eğlence programı düzenledi. Şarkılar ve türkülerle eğlenen yaşlıların bu etkinliğine Belediye Başkanı Alper Taban da katılarak "Belki canınız sıkılıyor, dışarı çıkamıyorsunuz ancak biraz daha sabredersek güzel günler bizi bekliyor" dedi.

İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevinde kalan vatandaşlar, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gereği uzun süredir dışarı çıkamıyor. Aynı şekilde dışarıdan ziyaretçinin de kabul edilmediği ve personelin de 15 günlük sürelerle yatılı olarak dönüşümlü çalıştığı huzurevinde canları sıkılan yaşlılar için sosyal mesafe kurallarına uyarak eğlence programı düzenlendi.

Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen eğlence programında, bağlama sanatçısı Emre Engin huzurevi bahçesinde konser verdi. Türkülerle kimi zaman hüzünlenen kimi zaman ise eğlenen huzurevi sakinleri, sosyal mesafeye dikkat ederek bahçede ve binanın balkonlarından konseri izledi.

Önemli günlerden geçiyoruz

Eğlence programına Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Bir süre konseri dinleyen Taban, huzurevi sakinlerine hitaben kısa bir selamlama konuşması da yaptı. Taban, "Önemli günlerden geçiyoruz. Zor ve zahmetli günlerden geçiyoruz. Ancak tabi hiçbir şey enerjimizin eksilmesine, moralimizin ve motivasyonumuzun bozulmasına fırsat vermesin. Onun için sizleri her fırsatta sevdiğimizi ve önemsediğimizi ifade ettik ancak bugün de böyle farklı bir organizasyonu arkadaşlarımız sağ olsunlar hazırladılar. Bugün de böyle müzikle sizlerin yanında olalım istedik. Ben de bir selam vermek istedim" dedi.

Güzel günler bizi bekliyor

İnegöl'de salgının korkulacak seviyede olmadığını da vurgulayan Taban, "Çok şükür ki ilk başladığımızdan bu güne bizleri çok üzecek bir durumda değiliz. Ama bu değildir ki tedbirlerimizi bırakalım veya gevşetelim. Aksine çok daha dikkatli şekilde yaşamaya devam edeceğiz bir miktar daha. Şehrimizde korkulacak bir durum yok. Allah'a hamdolsun ilgili sağlık yöneticilerimizle görüşüyoruz, günlük bilgi alıyoruz. Huzurevimizde de şehrimizde de bizleri üzecek bir durum söz konusu değil. Tabi ufak tefek vakalar yaşanıyor hem ülkemizde hem de şehirlerimizde. Onun için biraz daha sabır istiyoruz. Belki canınız sıkılıyor, dışarı çıkamıyorsunuz ancak biraz daha sabredersek güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

Çifte bayram olacak

Başkan Taban, huzurevi sakinlerinin ramazan aynı da kutlayarak; "Ramazan ayı içerisindeyiz. Ben sizlerin ramazanınızı da tebrik ediyorum. Rabbim inşallah bizleri hem Kadir Gecesine hem de bayramına eriştirsin diyorum. Bu bayram sanki böyle çifte bayram olacak gibi de bir durum söz konusu. Süreç artık sona doğru geliyor. Salgının bitmesi de bir bayramdır. Arkadaşlarımız burada sizlerle ilgili her durumu da bizlere iletiyorlar. Sürekli sizlerle birlikteler. Bizler sizin yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Burada huzurlu bir şekilde yaşamanızı istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası konser devam etti. Huzurevi sakinleri oyun havalarında eğlenceli anlar yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA