Huzurevinde hasat zamanı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen haziran ayında huzurevinde oluşturulan hobi bahçesi ürün vermeye başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen haziran ayında huzurevinde oluşturulan hobi bahçesi ürün vermeye başladı. Burada kalan 65 yaş ve üzeri 25 kişinin kendi elleriyle ektikleri sebzeler, bugün toplandı. Domates, biber, mısır gibi ürünleri toplayan yaşlılar, yemeklerde kullanılması için yetkililere teslim etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri için geçen haziran ayında hobi bahçesi oluşturdu. Toprakla buluşan yaşlılar, kürek ve çapalarla 250 metrekarelik alana sebze fideleri dikti. Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan program dahilinde bugün yetişen domates, salatalık, patlıcan, karalahana, mısır ve fasulye huzurevi sakinleri tarafından toplandı.

Düzenlenen hasat etkinliğinde buluşan huzurevi sakinleri elleriyle topladıkları mahsulleri, görevlilere teslim etti. Toplanan sebzeler yemeklerde kullanılmak üzere mutfağa götürüldü. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Emrah Baş, "Korona virüs süreci sebebiyle burada kalan yaşlılarımız için hobi bahçesi oluşturmuştuk. Başkanımız Mustafa Demir'in de desteği ile düzenlediğimiz bahçeye diktiğimiz fideler bugün olgunlaştı. Yaşlılarımız ile birlikte sebzelerimizi topladık. Görevli arkadaşlarımız bunlarla yemek yapacaklar. Huzurevi sakinlerimiz için güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA