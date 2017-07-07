Huzurevinde Bocce Turnuvası

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde huzurevi sakinleri arasında bocce turnuvası düzenlendi.



Yenişehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Balıkesir Huzurevi'nde kalan yaşlılar arasında bocce turnuvası yapıldı. Programa Bursa İl Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve huzurevi sakinleri katıldı. Çekişmeli geçen yarışmada 12-8 sonuç ile Yenişehir Huzurevi galip oldu. Kaymakam Suat Seyitoğlu, bu tür turnuvaların devam edeceğini söyledi. - BURSA