Huzurevinde 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif
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Huzurevinde 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif

Bayburt'ta Huzur evinde yapılan sağlık taramasında 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

27.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:52
Huzurevinde 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif

Bayburt'ta Huzur evinde yapılan sağlık taramasında 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bayburt'ta Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan sağlık taramasında 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından huzurevi sakinlerinin tamamı ve görevli personel tedbir amaçlı Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Huzur evinde ise dezenfekte çalışması başlatılırken valilik konuya ilgili bir açıklama yaparak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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