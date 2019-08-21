HUZUREVİ YANGININDA KEDİLERİ KURTARIRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ... ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

21.08.2019 12:57

SULTANGAZİ'de huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez (72) odasında ölü bulundu. Söylemez geçen yıl huzurevinde çıkan yangında kedileri kurtarırken kameralara yansımıştı.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Bir süredir huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez dün kaldığı odada hareketsiz yatarken bulundu. Görevliler tarafından yapılan kontrolde Mehmet Yavuz Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Görevliler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri bir süre Söylemez'in odasında inceleme yaptı. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Yavuz Söylemez'in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BESLEDİĞİ KEDİLER SAHİPSİZ KALDI

5 yıldır huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez kedileri çok seviyordu. Huzurevi çevresinde kedi besleyen Söylemez, 28 Eylül 2018'e huzurevinde çıkan yangında hayatını tehlikeye atarak beslediği kedileri kurtarmıştı . Söylemez o gün kameralara da yansımıştı.

Kaynak: DHA