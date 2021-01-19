Huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor
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Huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

19.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:46

Aşı yaptırmak için bekleyen engelli vatandaşlar Aşı yapmak için hazırlanan ekipler Aşı yapılmasından ve bekleyenlerden görüntüler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş'ın açıklamaları ERZURUM - Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama programı kapsamında, sağlık çalışanlarının...

Aşı yaptırmak için bekleyen engelli vatandaşlar

Aşı yapmak için hazırlanan ekipler

Aşı yapılmasından ve bekleyenlerden görüntüler

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş'ın açıklamaları ERZURUM - Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama programı kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personele ilk doz CoronaVac aşısı uygulandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki yaşlı bakım merkezine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları hazırlığın ardından buradaki vatandaşlar ile personele aşının ilk dozunu yapmaya başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar eşliğinde bakım merkezileri, huzurevleri ve engelsiz yaşam merkezlerinde aşılama işlerinin başladığını söyledi.

Erzurum'da aşılama yapılan bakım merkezlerinde ruhsal, zihinsel ve bedensel engellilerin kaldığını ifade eden İlbaş, "Erzurum'da yaklaşık 400 engelli vatandaşımız ile 255 personelimiz aşı olacak. Özellikle zihinsel ve ruhsal anlamda engellilerin aşı olması için vasi kararı gerekiyordu, ailelerle görüştük ve çoğunluğu aşı olmalarını istedi." dedi.

İlbaş, engelli ve yaşlıların çok değerli olduklarını belirterek, Kovid-19 sürecinde bakım merkezi personelinin de vardiya usulü titiz şekilde çalışma yürüttüğünü aktardı.

Erzurum'da 3'ü özel biri resmi olmak üzere engelli ve yaşlı bakım merkezi bulunduğunu belirten İlbaş, aşının şifa olmasını dileyerek, bu hizmetlerin sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor
Huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor
Huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor
Huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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