Huzurevi ve Alzheimer Merkezi Projesi'nde Önemli Gelişme

MANİSA (Bültenler) - Projenin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İnşallah bu projeyi Manisa merkezine kazandırmış olacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kızılay işbirliğinde hayata geçirilecek olan Huzurevi ve Alzheimer projesi için Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda önemli bir karar alındı. Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan projenin detayları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa için önemli bir madde. Kızılay ile işbirliği yaptığımız Huzurevi ve Alzheimer Merkezi'nin yapılacağı projeyle ilgili mevcut 1/1000'lik planların oluru geçiyor. Projeleri noktasında son çıkan yasa ve yönetmeliklere göre merkezin revizeleri şu anda yapılıyor. Huzurevi ve Alzheimer Merkezi projesini Kızılay Başkanı ve yönetimiyle yapmış olduğumuz istişareler üzerine Kızılay'ın Ankara'daki genel müdürlüğünden de olurlarını alarak, protokolleri yapıldı, imzalarını attık. İnşallah bu projeyi Manisa merkezine kazandırmış olacağız. O açıdan kendilerine ve emek veren herkese Manisalılar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Proje Detayları

Huzurevi ve Alzheimer Gündüz Bakım Evi projesi; 7.355 metrekarelik alanda 216 yatak kapasiteli 108 oda olarak tasarlandı. Tüm yaşlıların kendilerini ev ortamında hissedebileceği, günlük ihtiyaçlarını karşılayabildikleri aynı zamanda sosyalleşebilecekleri alanlara sahip mekânlar düşünüldü. Bunun yanında Alzheimer hastalarının günlük bakım ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gündüz bakım evi de proje kapsamında gerçekleştirilecek. Böylece Alzheimerlı hasta yakınlarının sosyalleşmesi ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir zaman dilimi oluşturulmuş olacak.

Bültenler - Son Dakika Haberleri