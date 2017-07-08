Huzurevi Sakinlerinin Kavgasında Kan Aktı: 1 Yaralı

Samsun'da huzurevinde kalan 2 yaşlı vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, huzurevinde kalan Nevzat C.(65) ile Ali T.(65) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından eline meyve bıçağı alan Ali T., Nevzat C.'yi sol omuz kısmından yaraladı. Omzundan 8 santim kesiği bulunan Nevzat C., olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerine gelen ekipler arkadaşını bıçakla yaralayan Nevzat C.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.



Polis, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor. - SAMSUN