Huzurevi Sakinlerinin Hikayeleri Tiyatroya Yansıdı

"Sanatla Terapi Projesi" kapsamında huzurevinde yaşamlarını devam ettiren oyuncular ile üniversite öğrencilerinin birlikte sahnelediği "Terk-i Saadet" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Huzurevi sakinlerinin yaşamlarından esinlenilerek kaleme alınan "Terk-i Saadet" isimli oyun, yaşları 23 ila 90 arasında değişen 25 kişilik tiyatro ekibi tarafından Cemal Candaş Kent Kültür Merkezinde sahnelendi.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Yalçın Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında huzurevi sakinlerini ve gençleri bir araya getirerek, iletişim kurmalarını sağlamayı ve aralarında güçlü bir bağ oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tiyatroyla huzurevlerindeki yaşlıların kendilerini ifade ederek gençlerle paylaşımda bulunabilecekleri sosyal ortamlar oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Özbek, "Amacımız gençler ile yaşlıların güçlü bir bağ kurmalarını ve kişisel gelişimlerini desteklemek." dedi.

Huzurevi sakini, oyunun başkarakteri 90 yaşındaki Bahriye Biklen, tiyatroya 82 yaşında başladığını ve geç de olsa hayatının en güzel günlerini sahnede yaşadığını söyledi.

Biklen, hayatının aşkı ile ailesi ve işi arasında verdiği mücadelenin sahneye taşınmasıyla yaşama yeniden tutunduğunu ifade etti.

Huzurevi sakinlerinden Abidin Aslan ise tiyatro sayesinde yeniden nefes aldığını dile getirdi. Gençlerle çalışmanın kendisine iyi geldiğini aktaran Aslan, tiyatronun hayatındaki en değerli varlık olduğunu söyledi.

Bahçelievler Huzurevi'nde 8 yıldır gönüllü çalışan Zeynep Kurşun da sanatsal etkinliklerin herkesi birleştirdiğini belirterek, yaşlıların tiyatro ile kendilerini ifade edecekleri ortam bulmalarının sevincini yaşadıklarını vurguladı.

Oyunun ardından düzenlenen "Sanatla Terapi Ödülleri" töreninde, toplumda dezavantajlı gruplara yönelik kamuoyuna yansıyan çalışmaların yanı sıra bu çalışmalara destek veren kişi, kurum ve medya temsilcilerine ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA