Huzurevi Sakinlerinin Desteğiyle Kanseri Yendi

Samsun'da yaşamını huzurevinde sürdüren 75 yaşındaki Resmiye Sağır, yakalandığı meme kanserini huzurevi sakinleri ve görevlilerin de desteğiyle yenmeyi başardı.

Çocukları olmayan ve eşini kaybettikten sonra bir süre yalnız yaşayan Resmiye Sağır, sağlık sorunları konusunda daha iyi bakım alabilmek amacıyla yaklaşık 4 yıl önce Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ne yerleşti.

Kısa sürede görevliler ile diğer huzurevi sakinlerinin sevgi ve saygısını kazanan Sağır, arkadaşlarının yanı sıra ziyaretçilerle de sohbet edip dertleşiyor.

Huzurevine gelmeden önce safra kesesi, guatr ve bel fıtığı ameliyatları geçiren Sağır'a huzurevine yerleştikten bir süre sonra da meme kanseri teşhisi konuldu.

Huzurevi görevlilerinin de desteğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık bir yıl tedavi görerek sağlığına kavuşan Sağır, yeniden hayata tutundu.

Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzurevi sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaşadığı birçok sağlık sorununun ardından bir de kanser ile yüzleştiğini anlatan Sağır, "Benim için çok zor günlerdi. Buradan büyük destek gördüm. Beni defalarca hastaneye getirip götürdüler, tedavim için yanımda oldular. Moralimi hep yüksek tuttum. Sağlığıma kavuştum ancak kontrollerim sürüyor." dedi.

Huzurevinde düzenli bir yaşamı bulunduğunu, sabah erken kalkıp günün büyük bölümünü ibadetle geçirdiğini belirten Sağır, "Burası bana hayat verdi, can verdi. Bana hayatımı bağışladı. Buradakilerin hakkını ödeyemem. Şoföründen kapıda çalışan görevlisine, müdürümüzden psikoloğumuza hiçbirini ayıramıyorum. Verdikleri emeğin karşılığını nasıl öderim diye düşünüyorum. Onlara dua ediyorum, elimden bu geliyor." ifadelerini kullandı.

Sağır, sağlık sorunlarını geride bıraktığını, huzurevinde mutlu bir yaşamı olduğunu dile getirdi.

Huzurevinde düzenli bir hayatı olduğunu, çok fazla gezmediğini aktaran Sağır, gününün büyük bölümünü odasında geçirdiğini kaydetti.

"Ben sevgiyle karşılıyorum, onlar da bana sevgilerini iade ediyor"

Huzurevi sakinleri ile görevliler tarafından sevilip sayıldığını vurgulayan Sağır, şöyle devam etti:

"Hayatım gurbette geçti. 40 yıl İstanbul'da, 8 yıl da Almanya'da kaldım. Kardeşlerimi düze çıkardım. Şimdi beni arayan da var, aramayan da var. Uzun yıllar eltimin çocuklarına baktım. Buradaki hayatımda da insanlara iyilik yapmaya, sevgiyle bakmaya çalışıyorum. Vermeden bir şey alamazsın. Ben sevgiyle onları karşılıyorum, onlar da bana sevgilerini iade ediyor. 4 senedir bir Allah'ın kulunun kalbini kırmadım."

İnsanların kendisine "Resmiye teyze" diyerek sorup, danıştığına, dertleştiğine işaret eden Sağır, "İnsanlara gereken neyse onu söylerim. 'İyi olalım, hoş olalım, arkadaşız, birbirimizi anlayalım. Hatalıysak hatamızı bilelim' derim. Hayat felsefem kimsenin kalbini kırmamak ve yardımseverlik. Çocukken köyde, kız kardeşimle işlerimizi bitirdikten sonra yaşlılara yardım ederdik." diye konuştu.

Sağır, köyünde sevgi ve yardımlaşma ortamı içinde yetiştiğine, bu özellikleri sürdürdüğüne dikkati çekerek, etrafındakilere yardım yaparak mutlu olduğunu söyledi.

Huzurevi sakinlerinden Sultan Çoşkunsu da Resmiye Sağır'ın oda komşusu olduğunu belirterek, "Onu çok seviyoruz. Kimsenin kalbini kırmaz. Herkesle iyi anlaşır. Çok iyi bir insan." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürü Mümin Tan ise Resmiye Sağır'ın herkes tarafından sevilen bir kişi olduğunu vurgulayarak, huzurevi sakinleri dışında görevliler ve ziyaretçiler tarafından da takdir edildiğini anlattı.