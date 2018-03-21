Huzurevi Sakinlerinin "Bocce" Mücadelesi

Merzifon ilçesinde, huzur evlerinde kalan yaşlılar, düzenlenen turnuvada bocce oynadı.

Merzifon Kaymakamlığı Huzurevi Müdürlüğünce bu yıl ilk defa Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen turnuva renkli anlara sahne oldu.

Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya, Çorum, Samsun, Havza, Bafra, Ladik, Suluova ve Merzifon Huzurevi sakinleri katıldı.

Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Arslan, yaptığı konuşmada, yaşlıların kültür, tarih ve manevi değerleri genç nesillere aktaran, yaşayan en değerli varlıklar olduğunu söyledi.