Huzurevi sakinlerini sevindiren görüntülü arama
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Huzurevi sakinlerini sevindiren görüntülü arama

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, huzurevi sakinlerini görüntülü arayarak bayramlarını kutladı.

Huzurevi sakinlerini sevindiren görüntülü arama
25.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:12

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, huzurevi sakinlerini görüntülü arayarak bayramlarını kutladı.

Vali Bilal Şentürk, korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bayramda ziyaret edemediği Bilecik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan yaşlıların bayramlarını video konferans yöntemiyle kutladı. Vali Şentürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleri ile video konferans yöntemiyle bayramlaşarak, mesafeler uzak olmasına rağmen gönüllerin bir olduğunu ifade etti. Bayramda büyüklerini ziyaret edemeseler de onları arayarak bayram sevincini yaşatmak ve bayrama daha da anlam katmak istediklerini ifade eden Vali Şentürk, "Salgın nedeniyle bayram buruk geçiyor. Kurban Bayramı'nda daha rahat bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Her zaman gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi yapamadık ama gönlümüz sizlerle. Sizlere Allah sağlık ve sıhhat versin. Sizlerin ellerinden öpüyorum. Nice güzel bayramları hep beraber yaşarız inşallah. Normal hayata döndüğümüzde inşallah yine birlikte olacağız" diye konuştu.

Huzurevi sakinleri Vali Şentürk'e teşekkür ederek, Şentürk ailesinin ve Bileciklilerin bayramlarını kutladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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