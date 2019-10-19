Huzurevi sakinlerine unutulmaz müzik ziyafeti sundular

19.10.2019 16:34

Fethiye Huzurevinde gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi oldu. Şef Şule Bozok,birbirinden güzel şarkıları koro ile birlikte seslendirdi. Kardelen Türk Sanat Müziği korosu konser sonunda ayakta alkışlandı.

ÇYDD Fethiye şubesi Kardelen korosu Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirerek Fethiye Huzurevinde kalan yaşlılara güzel bir konser ziyafeti sundu.Fethiye Huzurevi müdürü Adem Güngör'ün sunumuyla gerçekleşen Türk sanat müziği konseri Huzurevinde kalan yaşlılara moral olurken Huzurevi müdürü Adem Güngör ve Huzurevi müdür yardımcısı Aysel Şahin Kardelen Türk Sanat Müziği Topluluğunu ve misafirleri tek tek karşıladı.Unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan gruba Fethiye Huzurevinde kalan yaşlılar yoğun ilgi gösterirken Kardelen Türk Sanat Müziği grubunu tekrardan ağarlamak istediklerini ve bu güzel konserin düzenlenmesinde emeği geçen Fethiye Huzurevi yönetimine teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler