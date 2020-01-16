Huzurevi sakinlerine Türk Halk Müziği Dinletisi

16.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:09

Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Şef Aygün Çam yönetimindeki 25 kişiden oluşan gönüllü kadrosuyla, Gazi Huzurevi sakinlerine Türk Halk Müziğinin birbirinden seçkin eserlerinden oluşan özel bir dinleti sundu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Genel Danışmanı İhsan Tarakçı ve Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özen Özden'in de konuk olduğu dinletide, huzurevi sakinleri seslendirilen eserlere gönüllerince eşlik ederek, keyifli zaman geçirdiler.

Kaynak: Bültenler