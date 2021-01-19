Huzurevi sakinlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
19.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:32
Huzurevi, yaşlı bakım ile engelli bakım merkezinde bulunan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı.
Huzurevi, yaşlı bakım ile engelli bakım merkezinde bulunan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı. 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki vatandaşlara Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren