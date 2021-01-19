Huzurevi sakinlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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Huzurevi sakinlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

19.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:32

Huzurevi, yaşlı bakım ile engelli bakım merkezinde bulunan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı.

Huzurevi, yaşlı bakım ile engelli bakım merkezinde bulunan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı. 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki vatandaşlara Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Huzurevi sakinlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Huzurevi sakinlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Huzurevi sakinlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Huzurevi sakinlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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