27.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:34

Erdemli Huzurevi tabelası

Huzurevinde yaşayan yaşlılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının şarkı söylemeleri

Huzurevinde kalan yaşlılar için yaş günü kutlaması

Huzurevi müdürünün yaşlılar için kutlama yaptıklarını söylemesi

Yaşlıların yaş pasta üzerindeki mumları söndürmeleri

80 yaşındaki Sabahat Doğan'ın elinde bıçakla pastayı kesmesi

Sabahat Doğan ile yapılan röportaj

Sanatçıların şarkı söylemeleri

Huzurevi sakinlerine tatlı ikramı yapılması

Orkestra ekibinden görüntü

Müzik eşliğinde yaşlıların oynamaları

Yaşlıların oynayanları izlemeleri

Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 3 kişi için doğum günü kutlaması yapıldı.

Merkezde kalan ve aynı gün doğan Sabahat Doğan (80), Melahat Avcı (79) ve Orhan Akçaalev (75) için düzenlenen kutlamada pasta kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın da konser verdiği etkinlikte, merkez sakinleri gönüllerince eğlendi.

Sabahat Doğan, hayatında ilk kez doğum gününü kutladığını belirtti.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Doğan, "Yaş günümü unutmayan ve benim için pasta hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. İyi ki 80 yaşına basmışım." dedi.

Kaynak: AA