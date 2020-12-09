Huzurevi sakinlerine, bahçe duvarı arkasından moral konseri

BURDUR'da üniversite öğrencileri, huzurevinde kalanlar için bahçe duvarının arkasından konser verdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Dersi kapsamında Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinlerine moral konseri verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, şarkılarını huzurevinin bahçe duvarı dışındaki kaldırımda seslendirdi.

Öğrencilerden Güray Bezirganoğlu, "Topluma Hizmet Dersi kapsamında böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Aklımıza önce buradaki büyüklerimiz geldi. Huzurevi müdürü ile görüştük. Pandemi döneminde amacımız onları biraz da olsa eğlendirmek, sıkıcı, monoton durumdan kurtarmak. Umarım mutlu olmuşlardır" dedi.

Huzurevi sakinlerinden Ömer Karakaya ise "Uzun zamandır buradayız. Öğrencilerin bizleri ziyareti çok memnun etti. Yüce mevlamdan bu öğrenci kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Bizler oldukça memnun olduk. Stres atmış olduk. Kafamız yenilendi. Sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN