Huzurevi Sakinlerinden Yeni Yıla Renkli Karşılama

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri yeni yılı, düzenlenen özel gecede, gönüllerince eğlenerek karşıladı.

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde, UR 2440. Bölge Bursa Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü ile Gökdere Rotary Kulübü renkli bir yeni yıl kutlaması düzenledi. Geceye katılan huzurevi sakinleri de keyifli anlar yaşadı. Rotaryenlerden oluşan koronun, sevilen eserleri seslendirdiği gecede, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri de gönüllerince eğlendi. Huzurevi sakinlerine özel düzenlenen geceye Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü Dönem Başkanı Nazan Yücetaş Boran, Gökdere Rotary Kulübü Dönem Başkanı Özgür Yıldız, Murat Altınmakas ve rotaryenler katıldı.

Amaçlarının huzurevi sakinleriyle güzel bir gece geçirmek olduğunu söyleyen UR 2440. Bölge Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü Dönem Başkanı Nazan Yücetaş Boran, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e böylesine güzel bir imkanı sunduğu için teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde gerçekleştirilen yeni yıl kutlaması pasta kesilmesinin ardından yılbaşı çekilişiyle tamamlandı. Çekilişte huzurevi sakinlerinin hepsine çeşitli hediyeler çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA