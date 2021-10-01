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Huzurevi Sakinlerinden Özel Güne Özel Sergi

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Huzurevi Sakinlerinden Özel Güne Özel Sergi

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Dursun Fakih Huzurevinde kalan yaşlılarımızın el emeği göz nuru eserlerinden oluşan üç boyutlu katı sanatı çalışmalarından oluşan serginin açılışına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Dursun Fakih Huzurevinde kalan yaşlılarımızın el emeği göz nuru eserlerinden oluşan üç boyutlu katı sanatı çalışmalarından oluşan serginin açılışına katıldı.

01 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Halk Eğitim merkezi çalışanlarının desteğiyle Huzurevinde kalan yaşlılarımızın ortaya koydukları eserlerden oluşan serginin açılışına Vali Işık'ın yanı Belediye Başkan Vekili Bekir Küçüktürk, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün, kurum müdürleri, Halk Eğitim Merkezi çalışanları, öğrenciler ve huzurevi sakinleri katıldı.

Bilgilendirme konuşmasının ardından hayırlı olsun dilekleriyle serginin açılışı gerçekleştirilirken üç boyutlu katı sanatının farklı örneklerinin yer aldığı sergide incelemelerde bulunan Vali Işık, sergi açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz yaşlılarımızın bu anlamlı günlerini tebrik ediyor, ortaya koydukları el emeği göz nuru çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyor, bu vesile ile sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyorum dedi.

Huzurevi sakinleri ve Halk Eğitim Merkezi personelinin birlikte seslendirdiği müzikal dinletisiyle devam eden program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Sergi açılışının ardından beraberindeki heyet ile aynı bölgede bulunan tarihi Tartan Konağını inceleyen Vali Işık, tarihi konak içerisinde incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgiler aldı.

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Haber: Huzurevi Sakinlerinden Özel Güne Özel Sergi - Haberler
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