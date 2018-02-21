Huzurevi Sakinlerinden Afrin'deki Mehmetçiğe Destek

Amasya'nın Suluova ilçesinde huzurevinde kalan vatandaşlar ile çalışanlar, Afrin'deki Mehmetçiklere destek için aralarında para topladılar.

Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinlerinden Sahure Çay ile arkadaşları, huzurevi çalışanlarının Afrin'deki Mehmetçiklere gönderilmek üzere para topladıklarını öğrenmeleri üzerine kendileri de destek oldular. Toplanan paralar Mehmetçiklere gönderilmek üzere Hayatcan Derneği yetkililerine teslim edildi.

Askerler için dua ettiklerini belirten Sahure Çay, "Ufakta olsa bir yardımımız dokunsun istedik. Allah askerlerimizin sağ salim evlerine, sılalalarına kavuşmalarını nasip etsin" dedi.

Çay'ın getirdiği zarfı teslim alan Amasya Belediye Başkan Yardımcısı ve Hayatcan Derneği Başkanı Cengiz Erdem, yaşlı kadına dernek binasında görüp beğendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini hediye etti. Düzenledikleri 'Mehmetçik Üşümesin, Mehmetçik Düşünmesin' temalı kampanyada giysi ve gıdalardan oluşan 4 tırı geçen hafta birliklere teslim ettiklerini belirten Erdem, derneklerine halen müracaatların sürdüğünü söyledi. - AMASYA