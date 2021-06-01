Huzurevi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor
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Huzurevi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor

Huzurevi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca, kademeli normalleşme sürecinde huzurevi ve yaşlı bakımevlerinde kalanlara yönelik her kişi için haftada bir ziyarete izin verileceği bildirilen genelge, huzurevi sakinlerini sevindirdi.

İçişleri Bakanlığınca, kademeli normalleşme sürecinde huzurevi ve yaşlı bakımevlerinde kalanlara yönelik her kişi için haftada bir ziyarete izin verileceği bildirilen genelge, huzurevi sakinlerini sevindirdi.

Kırklareli Huzurevinde kalan yaşlılar kararın ardından sevinç yaşadı.

Bir süredir yakınları ile çevrim içi görüşerek hasret gideren yaşlılar, ziyaretçilerini dört gözle bekliyor.

Yaşlıların bir kısmı huzurevinin bahçesinde, kimi odasında camdan dışarıya bakarak ziyaretçilerinin yolunu gözlüyor.

Huzurevi sakinlerinden Kadir Pali (83), AA muhabirine, huzurevlerine ziyaretçi kabul edilecek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kızları ve sevdikleriyle uzun süre görüşemediğini anlatan Pali, salgın nedeniyle 2 yıldır da kızlarının evine gidemediğini kaydetti.

Çok sıkıldıklarını ve sevenlerini özlediklerini ifade eden Pali, "Kararı çok olumlu buldum. Kızlarımı göremiyordum. Bayramda bir kızım gelebildi. Diğer ikisini 2 senedir göremiyordum. Görüntülü telefonlarla görüşüyoruz. Bu özlem anlatılacak gibi değil. Gözümüz hep kapıda, 'Biri gelecek mi, bizi dolaşacak mı?' diye bakıyoruz. Eşim rahmetli olduktan son kısmet huzurevinde kalmakmış. Buraya geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. İyi ki böyle yerler var." diye konuştu.

Mehmet Epeker (76) ise biri kendilerini ziyaret ettiği zaman büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Hasan Malkoç da dört gözle ziyaretçilerini beklediğini belirtti.

Genelgede, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere, bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verileceği bildirilmişti.

Huzurevi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor
Huzurevi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor
Huzurevi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor
Huzurevi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evi gibi merkezlerde kalanlara yönelik ziyaretlere, kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak...
Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evi gibi merkezlerde kalanlara yönelik ziyaretlere, kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak...
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